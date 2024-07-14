جوميز يدفع بسامسون بعد تأهيله لقيادة هجوم الزمالك

يقوم المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك جوزيه جوميز، بوضع برنامجا تأهيليا خاصا لسامسون أكينولا، لتجهيزه من الناحية البدنية والفنية، خاصة أن اللاعب غاب عن الفريق طوال الفترة الماضية فى ظل عدم عودته منذ أن انضم لمعسكر منتخب بلاده، واشترط الحصول على باقى مستحقاته المتأخرة حتى يعود للقلعة البيضاء.

ويرغب جوميز فى تجهيز جميع اللاعبين حتى يصبح أمامه العديد من الخيارات والحلول الفنية التى يلجأ إليها خلال المرحلة المقبلة.

وكان البنينى سامسون أكينيولا، قد انتظم فى التدريبات الجماعية التى أقيمت مساء أمس “السبت”، على ملعب النادى، عقب عودته من بلاده خلال الساعات الماضية، وشارك اللاعب فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى، حيث خاض الفقرة البدنية والتأهيلية، بالإضافة إلى الجزء الخططى.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بلدية المحلة، فى المباراة المقرر لها غدًا “الاثنين”، على ملعب استاد القاهرة الدولى، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز “دورى NILE”.