الليلة.. الزمالك يسعى للدخول فى المربع الذهبى لـ«دورىNile» أمام بلدية المحلة

فى التاسعة مساء اليوم «الاثنين»، وعلى ملعب استاد القاهرة الدولى، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك نظيره فريق بلدية المحلة، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويأتى فريق نادى الزمالك فى المركز الخامس بجدول الدورى برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26 هدفًا.

فيما يأتى فريق بلدية المحلة فى المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة جمعها من 29 مباراة حقق الفوز فى 6 لقاءات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 55 هدفًا.

وفى آخر ظهور بالمسابقة، فاز الزمالك على الطلائع بهدفين مقابل هدف، فيما خسر بلدية المحلة من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فى الجولة الأخيرة للمسابقة.

وطالب المدير الفنى لفريق نادى الزمالك جوزيه جوميز، لاعبى الفريق بالتركيز على مواجهة بلدية المحلة اليوم، وعدم التهاون فى حصد الثلاث نقاط فى ظل موقف الفريق الصعب فى ترتيب جدول الدورى، مشدداً عليهم بعدم الاستسلام لنغمة فقدان الحماس أو الشغف مع صعوبة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم.

ويتمسك جوميز باستمرار تطبيق سياسة التدوير بين لاعبى الفريق الأبيض من أجل خلق روح التنافسية بينهم والوقوف على مستوى البعض منهم والذين لم تتاح لهم فرصة المشاركة فى المباريات خلال الفترة الماضية بسبب ضيق الوقت، ومنح جوميز الفرصة للعديد من اللاعبين الشباب فى المباريات الماضية مثل عمار ياسر وأحمد مجدى ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم إيشو، للتأكيد على جودة قطاع الناشئين داخل القلعة البيضاء فضلاً عن مشاركة بعض اللاعبين البدلاء مثل مهاب ياسر ومحمد أشرف روقا.

فيما ركز المدير الفنى لبلدية المحلة أحمد كشرى، طوال الأيام الأخيرة بجانب النواحى الفنية على النواحى المعنوية والنفسية للاعبين في ظل تأزم موقف البلدية فى جدول المسابقة، مشدداً على رفضه الاستسلام وانه سيظل متمسكا بالأمل لإنقاذ الفريق حتى آخر لحظة.