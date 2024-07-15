برلماني: مناقشات برنامج الحكومة بالبرلمان وضعت حلولا لأهم المشاكل وفتحت ملفات شائكة في الدولة

قال النائب نادر الخبيرى إن جهود اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة برنامج الحكومة بمجلس النواب، تكشف حالة من التناغم الحكومي البرلماني الجدي في وضع خطط عمل الوزارات الفترة المقبلة”.

واضاف “الخبيري”: أن اللجنة الخاصة بدراسة برنامج الحكومة شهدت عقد اجتماعات متوالية حرص فيها جميع الوزراء على الحضور لاستعراض خطط عمل الوزارات خلال الثلاث سنوات القادمة، مما يعكس الحالة التفاعلية والجدية في الخطط المعروضة في كافة الملفات

وأوضح النائب أن المناقشات شهدت فتح ملفات شائكة وعميقة وتناولت مشاركة كبرى سواء من قبل الحكومة أو الهيئات البرلمانية لكافة الأحزاب السياسية، فضلا عن تناولها مقترحات وأفكار عديدة لتغذية خطط العمل والتطوير في مختلف الملفات مما سيكون لها مردود إيجابي في عملية التنفيذ.

وأشار إلي أن برنامج الحكومة لم يترك جزءا بسيطا الا ووضع له خطة مستقبلية لتطوير في أي من المجالات، فضلا عن وضعه لعدد كبير من التصورات المليئة بالأفكار والمقترحات الهامة التي تناولت التغيير الفعلي وتقديم حلول للمشكلات والعقبات التي تحول دون تحقيق التنمية المطلوبة.