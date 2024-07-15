طلب إحاطة من نائبة دمياط بشأن تهالك الطريق الأساسي بمنطقة المطري

تقدمت النائبة إيفلين متى عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب بشأن تهالك الطريق الأساسي للمطحن الواصل لمنطقة السيالة والمؤدى لطريق بورسعيد، خاصة وأنه به كتلة سكانية كبيرة.

وأشارت متى في طلبها إلى أن الطريق الأساسي للمطحن الواصل لمنطقة السيالة والمؤدى لطريق بورسعيد لا يصلح للسير نهائياً للعربات أو المركبات أو حتى سيرا علي الأقدام.

أوضحت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن تهالك هذا الطريق يسيء إلى الجميع، وينتج عنه إصابات كثيرة وإهدار للمال العام وتدمير للسيارات، بالإضافة إلى إصابة المنقولات من الموبيليا والبضائع ومنتجات المطحن بالتلفيات.

وطالبت بضرورة سرعة مناقشة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لطلب الإحاطة في أسرع وقت بحضور المحافظ ورئيس مجلس مدينة دمياط، نظرًا لأهمية إعادة صيانة الطريق الأساسي للمطحن الواصل لمنطقة السيالة والمؤدى لطريق بورسعيد.