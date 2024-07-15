” مى عبد الحميد” : الانتهاء من 516 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة وجارى طرح 27 ألف وحدة سكنية

قام دكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتسليم وحدات سكنية، ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمدينة حدائق العاصمة، وذلك بحضور شريف الشربينى ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والذى تفقد منذ أيام اللمسات الأخيرة لإنهاء عدد من الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” محور منخفضى الدخل، بمدينة حدائق العاصمة، استعداداً لتسليمها لمستحقيها.

وأكد الشربيني، إن الفجوة الإسكانية والزيادة السكانية تتطلب من 350 ألف لـ 400 ألف وحدة سكنية، وأن هناك مليون و600 ألف مواطن تقدموا للإسكان الاجتماعى، موضحا إنه مستهدف تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية الفترة المقبلة، فى ضوء خطة الوزارة لسد الفجوة بيت العرض والطلب على الوحدات السكنية.

من جانبها، أكدت مى عبد الحميد ، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ، انه تم الانتهاء من 516 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة، وجارى طرح 27 ألف وحدة سكنية، موضحة أن المدن الجديدة ستغير جودة الحياة وتحل أزمة السكن، وإنه سيتم بناء 15 ألف وحدة سكنية فى عدد من المحافظات، مشيرة إلى إنه تم تنفيذ وحدات إسكان متوسط تصل لـ 23 ألف وحدة سكنية بالمدن الجديدة.