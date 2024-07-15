بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين .. جامعة بنها تعقد لجنة تحكيم أولمبياد الشركات الناشئة

عقدت جامعة بنها لجنة لتحكيم الأفكار التي تقدم بها طلاب وباحثي الجامعات المصرية ضمن مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة، وذلك برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها .

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور محمد الفران مدير قطاع الشراكات وتطوير الاعمال صندوق دعم المبتكرين والنوابغ ، و الدكتور أيمن سمير وكيل كلية الطب البيطري للدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي لمجلس الابتكار وريادة الاعمال ، والدكتورعمرو العوامري المدير التنفيذي لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية ومنسق صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بجامعة بنها ، وحاتم الشماع استشاري ادارة الابتكار، وكان قد تقدم عدد 11 فريق من جامعة بنها وانضم لهم فريق من معهد البحوث النووية و فريق من معهد العبور للحاسب الالي بالاضافة إلى فريق من جامعة بنها الأهلية.

وأعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة عن فوز 3 فرق من جامعة بنها بالمراكز الأولى بجوائز مالية شخصية 20 ألف جنيه للمركز الأول و 15 ألف جنيه للمركز الثاني و 10 الاف جنيه للمركز الثالث. وسوف يتم تصعيدهم للتصفيات الإقليمية عدد (2) من مسار الطلاب و (1) من مسار الباحثين للحصول على تمويل يصل ال 500 الف جنيه وخدمات قيمتها 500 ألف جنيه بالإضافة إلى المشاركة في برنامج GenZ التليفزيوني.

وجاء الفريق الفائز بالمركز الأول تحت اسم ” Neopetra” و يعمل على إعادة تدوير أطنان من النفايات العضوية والغذائية إلى منتجات مختلفة لخدمة الصناعات المختلفة (مسار الطلاب) و جاء الفريق الفائز بالمركز الثاني تحت اسم ” Natural Biocontrol” و الذي يعمل على تنفيذ مركبات حيوية من ميكروبات نافعه معزوله من نباتات ومن التربه المصرية واستخدامها في مكافحه الأمراض والحشرات التي تصيب المحاصيل الزراعية المختلفه (مسار الباحثين)

و جاء الفريق الفائز بالمركز الثالث تحت اسم ” A- Eye” وهي منصة تحليل كرة القدم (مسار الطلاب).