إصابة قوية لأحمد نبيل «كوكا» خلال ودية المنتخب الأوليمبى أمام منتخب أوكرانيا

تلقى النادى الأهلى، صدمة قوية بعد إصابة نجم الوسط أحمد نبيل «كوكا»، خلال مشاركته مع المنتخب الوطنى الأولمبى أمام منتخب أوكرانيا، فى المباراة الودية التى أقيمت بينهما أمس «الأحد»، ضمن التحضيرات لخوض أولمبياد باريس 2024.

وذكرت تقارير إعلامية، أن أحمد نبيل «كوكا» قد تعرض لإصابة قوية فى وجه القدم خلال مشاركته أمام أوكرانيا، وتوجه بعدها لإجراء أشعة لتحديد موقفه ومدة غيابه، التى قد تُبعده عن مباراة مصر الأولى في أولمبياد باريس، بحسب ما ذكرته التقارير.

وكان منتخب مصر الأوليمبى، قد تعادل مع نظيره الأوكرانى بهدف لكل منهما، فى المواجهة التى جمعت المنتخبين فى مدينة بوردو الفرنسية فى إطار الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وسيلعب منتخب مصر مع العراق ودياً، يوم «الأربعاء» المقبل، فى ختام معسكر بوردو، لتغادر بعثة منتخب مصر، بعد ذلك، إلى مدينة نانت لبدء المباريات الرسمية بمواجهة الدومينيكان في الجولة الافتتاحية للأولمبياد.