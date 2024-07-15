“الشربينى “: نسعى لتقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب على الإسكان وتطوير المناطق العشوائية

أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ ان هناك توجيهات من القيادة السياسية بسرعة إنجاز الوحدات السكنية بالمبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” بمحوري محدودي ومتوسطي الدخل وتسليمها للمستحقين، حيث إن هذه المبادرة تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، وتوفر له المسكن الملائم، وهو ما يسهم في تحقيق جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف الوزير أنه بعد توجيه رئيس الوزراء بالتوسع في وحدات الاسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين في المدن الجديدة، سيتم استكمال هذا النهج لتوفير السكن الملائم لجميع شرائح المواطنين، كما استعرض الرؤية الإستراتيجية لقطاع الإسكان، التي تعتبر بمثابة خطة طموحة لحل الفجوة الإسكانية، مشيرًا إلى أن الأهداف الرئيسية لرؤية قطاع الإسكان في مصر تتمثل في تقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب على الإسكان، وتطوير المناطق العشوائية (المناطق غير الآمنة)، وتوفير وحدات مُدعمة مُيسرة متمثلة في الإسكان الاجتماعي، وتحقيق العدالة في توفير السكن الملائم لجميع الشرائح الاجتماعية (سكن لكل المصريين)، وضمان استدامة المشروعات السكنية والحفاظ عليها.

أشار الوزير إلى أنه فيما يتعلق بالهدف الأول الخاص بتقليص الفجوة العددية بين العرض والطلب في الوحدات السكنية، فإن هذه الفجوة أو ما يمكن أن نُطلق عليه العجز المُتراكم في الوحدات بلغ حتى عام 2014 مليوني وحدة سكنية. وأضاف أنه “خلال الفترة من 2014 حتى 2024 تم تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة بها (وحدات بديل العشوائيات، وإسكان اجتماعي، وإسكان متوسط، وإسكان فاخر) شاملة وحدات الحصة العينية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص”.

وفي السياق نفسه، أوضح شريف الشربيني أنه يمكن القول بأنه خلال الفترة من 1978 حتى 2014، بلغ عدد وحدات إسكان الشباب (الإسكان القومي) 1.6 مليون وحدة سكنية، بمعدل 45 ألف وحدة سكنية كل عام، لكن في المقابل بلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعي (سكن لكل المصريين) خلال السنوات العشر الأخيرة فقط (2014-2024) 1.5 مليون وحدة سكنية، بواقع 167 ألف وحدة سكنية سنويًا.

وفيما يتعلق بالهدف الثاني لرؤية قطاع الإسكان، المُتمثل في “تطوير المناطق العشوائية (المناطق غير الآمنة)”، أشار الوزير إلى أنه تم توفير وحدات بديلة لسكان هذه المناطق، متطرقا إلى جهود استكمال تطوير المناطق غير المخططة بإنشاء سكن بديل لها، والتي تضمنت تنفيذ 2000 وحدة بديل للعشوائيات بمنطقة السلام وبمدن العبور والعبور الجديدة، وأعمال تطوير منطقة الفسطاط.

وحول الهدف الثالث المُتمثل في “توفير وحدات مُدعمة مُيّسرة” (محور محدودي الدخل)، أوضح الوزير أن عدد المُتقدمين للحصول على هذه الوحدات خلال الفترة من 2014 حتى 2023 بلغ 1.6 مليون مواطن، وتم الانتهاء من تنفيذ 684 ألف وحدة سكنية، ومن بين 300 ألف وحدة سكنية مستهدفة، جار الانتهاء من تنفيذ 234 وحدة، كما يوجد 66 ألف وحدة مُخطط البدء في تنفيذها.

وأضاف الوزير أنه في عام 2014 بلغ عدد الطلبات المُقدمة 19 ألف طلب، وفي عام 2023 تم تقديم 295 ألف طلب للحصول على وحدات سكنية ضمن محور محدودي الدخل)، وهو ما يؤكد زيادة وارتفاع ثقة المواطنين فيما تقدمه الوزارة من وحدات.

كما لفت الشربيني إلى أنه يتم تنفيذ مشروعات إسكان محدودي الدخل في المراحل الأولى لجميع مدن الجيل الرابع وعددها 38 مدينة؛ لتمثل نواة التطوير لتلك المدن، موضحًا أن مدينة حدائق العاصمة هي إحدى مدن الجيل الرابع، وتضم 93 ألف وحدة إسكان لمنخفضى الدخل، ضمن مبادرة الرئيس “سكن لكل المصريين”.

وأشار وزير الإسكان إلى أنه فيما يخص الهدف الرابع المتعلق بتحقيق العدالة في توفير السكن الملائم لجميع الشرائح الاجتماعية “مشروع سكن لكل المصريين”، مشيرًا إلى أنه في إطار مبادرة “سكن لكل المصريين”، تم تنفيذ مشروعات إسكان مختلفة في جميع مدن الجيل الرابع تشمل الإسكان لمنخفضى الدخل والاسكان المتوسط والفاخر؛ ففي مشروعات الإسكان المتوسط تم تنفيذ 175 ألف وحدة ومستهدف تنفيذ 115 ألف وحدة أخرى، أما فيما يتعلق بمشروعات الإسكان الفاخر، فقد تم تنفيذ 48 ألف وحدة ومستهدف تنفيذ 35 ألف وحدة أخرى.

وأشار الشربيني إلى أن الرؤية الاستراتيجية لقطاع الإسكان تستهدف ضمان استدامة المشروعات السكنية والحفاظ عليها، من خلال الحفاظ على جودة البيئة الداخلية والاهتمام بالتشطيبات الداخلية لجميع الوحدة، وكذا استدامة جودة البيئة الخارجية في جميع مشروعات الإسكان المختلفة؛ لتكون خضراء وحيوية وتناسب الفئات الخاصة، مع ضمان إدارة العمران المستدام وتوفير مصادر دائمة للصيانة والنظافة والإدارة.

وفيما يتعلق بخطة الوزارة لمشروعات الإسكان الإجتماعي وضمان استدامتها، أشار الوزير إلى أنه تم تشكيل فرق متابعة لرصد المشكلات والاحتياجات، ورفع كفاءة أعمال الصيانة والنظافة، كما تم وضع برامج زمنية مضغوطة للانتهاء من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية سكن لكل المصرين بشكل عاجل، والتعاقد مع شركات خاصة عالية المستوى؛ لتقديم خدمات الصيانة والنظافة والزراعة لمختلف المشروعات مع تنفيذ جميع الخدمات المجتمعية والإنتهاء منها قبل التسكين.