“مى عبد الحميد”: أكثر من 80 % من وحدات مشروع المليون وحدة للمدن الجديدة 

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موقف الإسكان الخاص بمنخفضي الدخل “مشروع المليون وحدة سكنية” حيث اوضحت أنه تم طرح 928 ألف وحدة، وجار طرح المتبقي من المليون وحدة سكنية، كما أنه تم الانتهاء من 684 ألف وحدة من الوحدات التي تم طرحها، وجار استكمال الأعمال لـ 244 ألف وحدة سكنية، لافتة إلى أنه تم تخصيص نحو 593 ألف وحدة من الوحدات التي تم الانتهاء منها.

واضافت أن المدن الجديدة تستحوذ على أكثر من 80 % من حجم الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها في إطار مشروع المليون وحدة سكنية (إسكان منخفضي الدخل)، فيما يتم إقامة باقي الوحدات على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة خلال عرضها إلى الموقف الخاص بتلك الوحدات، سواء التي تم الانتهاء منها، أو الجاري تنفيذها، أو الجاري طرحها بكل من المدن الجديدة والمحافظات.

واشارت مي عبد الحميد، إلى موقف الإسكان الأخضر الذي يتم تنفيذه ضمن مشروع المليون وحدة سكنية للفئات من منخفضي الدخل، موضحة أنه جار تنفيذ أكثر من 25 ألف وحدة في كل من العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، هذا إلى جانب الوحدات الجاري اسنادها في كل من أكتوبر الجديدة، والعبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وبدر، ومايو، والتي يتجاوز عددها الـ 30 ألف وحدة سكنية.

وعن موقف الإسكان المتوسط، أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن عدد الوحدات بالمدن الجديدة يصل إلى 23 ألف وحدة سكنية بعدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، بينما يصل العدد بالمحافظات إلى 5000 وحدة في كل من القاهرة “بدر”، وبورسعيد “بورفؤاد”، ودمياط، والبحر الأحمر، وذلك بمساحات للوحدات تصل إلى (100- 110-120) م2، مؤكدة أنه جار العمل على التوسع في تنفيذ وحدات الإسكان المتوسط تلبية لرغبات المواطنين.

وتناولت مي عبد الحميد، موقف الوحدات التي تم وجار تنفيذها بمدينة حدائق العاصمة، مشيرة إلى أن عدد الوحدات بالمدينة يتجاوز الـ 100 ألف وحدة سكنية، ما بين وحدات منخفضي الدخل، أو الإسكان الأخضر، أو الإسكان المتوسط، وأن مدينة حدائق العاصمة تأتي في المرتبة الثالثة من حيث عدد الوحدات المنفذة بعد مدينتي أكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر، منوهة في هذا الصدد إلى أنه تم تخصيص 30 ألف وحدة للمواطنين، 24 ألف وحدة من المتقدمين بالإعلان العاشر، و6000 للإعلان الخاص بسكن لكل المصريين 1 وأضافت مي عبد الحميد، أن الإسكان الأخضر بمدينة حدائق العاصمة يضم 10 آلاف وحدة سكنية معتمدة بنظام تقييم “GPRS”، منها 8478 وحدة تتضمن ألواحا شمسية لتوفير الكهرباء لمرافق المبني، تستخدم في إضاءة السلالم ومحيط المبني، بالإضافة إلى المحركات الخاصة بمضخات المياه.

وخلال عرضها، قدمت السيدة/ مي عبد الحميد، عدداً من المؤشرات الخاصة بالتمويل العقاري، موضحة أن عدد المستفيدين وصل إلى 573 ألف مستفيد، من خلال اتاحة أكثر من 70 مليار جنيه لتمويل الوحدات للمواطنين عبر 22 بنكا، و8 شركات، هذا إلى جانب توفير 9.5 مليار جنيه كدعم نقدي للمواطنين حين حصولهم على وحدات سكنية.

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن متوسط قيمة التمويل للفرد تصل إلى 123 ألف جنيه، بينما يصل متوسط الدعم النقدي للفرد إلى 16.5 ألف جنيه، ويبلغ متوسط قيمة التمويل 67% من ثمن الوحدة، الذي يأتي بمتوسط 179 ألف جنيه للوحدة الواحدة.

كما تناولت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مؤشرات توزيع المستفيدين من التمويل العقاري، موضحة أن نحو 76 % من الذكور، و24% من الإناث، وأن 48% من المستفيدين من العاملين بالقطاع الخاص، و22% من المهن الحرة، والباقي من العاملين بالقطاع الحكومي، أو المعاشات، مضيفة: سجلت نسبة متزوج ويعول 56% من حجم المستفيدين في التمويل العقاري، هذا إلى جانب فئات المتزوج ولا يعول، وأعزب، ومطلق، وأرمل، منوهة إلى أن متوسط سن للمستفيدين وصل إلى 40 عاما.