“التعليم” تعلن مؤشرات النجاح فى امتحانات الثانوية العامة لمواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء.

وقد بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية ٩٦.٦٢٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية ٦٧١٦ طالبا وطالبة بنسبة ٠.٩٥ % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٧٠٧١٦٦ طالبا وطالبة.

كما أوضحت الوزارة أن نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت ٩٧.٨٨٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١٢٤٧٦٨ طالبا وطالبة بنسبة ١٨.٣٧% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٧٩٣١٩ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء ٩٤.٢١٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١١٣٦٩ طالبا وطالبة بنسبة ٢.٢٧% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٥٠١٦٤٢ طالبا وطالبة.