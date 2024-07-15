رئيس شباب النواب: برنامج الحكومة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “واقعي” وقابل للتنفيذ

قال الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب: إن برنامج الحكومة في مجال تطوير نظم الاتصالات وتوطين صناعة تكنولوجيا المعلومات جاء متميزاً ومكتوب بمضمون وعبارات جيدة.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم أمام لجنة دراسة برنامج الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل مجلس النواب، وبحضور وزراء الشؤون النيابية والاتصالات والتموين.

وأكد رئيس لجنة الشباب أن برنامج وزارة الاتصالات قابل للتنفيذ علي أرض الواقع وليس عبارة عن شعارات براقة وبالفعل عنوان البرنامج مصر تستطيع يؤكد أننا قادرين علي التفوق في هذا المجال، لاسيما أننا كمصريين متميزين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف: فكما تميزنا في الرياضة ببعض الألعاب مثل المصارعة ورفع الأثقال بسبب التكوين الجسدي أؤكد أننا لدينا استعدادا فطرى للتميز في مجال تكنولوجيا المعلومات بدليل أن هناك طفرات حققها الشباب المصري في هذا المجال من خلال استعدادهم الفطرى وليس من خلال الدراسة.

ووجه الدكتور محمود حسين عدد من التساؤلات للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات خلاب جلسة الاستماع منها هل تستطيع الوزراة ان تجعل بيوت المصريين وحدات منتجة للتكنولوجيا؟ لافتا إلي أن مطورى البرامج والخدمات التكنولوجية ليسوا في حاجه الي شركة بمفهومها الدارج المتمثل في وجود مبني وتجهيزات وأن ما يحتاجونه مطورى الخدمة هو جهاز كمبيوتر وانترنت.

وواصل تساؤلاته؛ هل من الممكن أن تكون تلك المنازل وحدات انتاج تكنولوجيا برعاية الدولة وبالتنسيق معها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الرسمي للدولة؟ متابعا: ما هي خطة الوزارة لتوطين صناعة تقنية المعلومات وقدرتها علي التنافسية خاصة بعد توجيه الرئيس في هذا الشأن.

وأكد الدكتور محمود حسين أن مصر لديها قدرة على أن يكون هناك مساهمة كبيرة لمجال تكنولوجيا المعلومات في النمو الاقتصادي للبلاد ومضاعفة حجم الصادرات المصرية من خلال مبيعات وخدمات تكنولوجية عابرة للحدود فضلا ً عن قدرة مصر علي الوصول لمجتمع رقمي آمن بحلول 2030.

وطالب رئيس لجنة الشباب باستقطاب وزارة الاتصالات لمراكز البيانات العالمية للاستثمار وتحويل مصر لمركز إقليمي للبيانات وتبادل المعلومات قائلاً: “نحن نستطيع بالفعل وما تم النص عليه في البرنامج بالمقارنة بالهند هي مقارنة مقبولة ومنطقية وقادرون علي فعلها”.

وخلال جلسة الاستماع لوزير التموين شدد رئيس لجنة الشباب على ضرورة وجود آلية قوية من وزارة التموين للرقابة علي الأسواق ومواجهة جشع التجار وفساد البعض منهم، مطالبًا وزير التموين بالعمل على إتاحة السلع للمواطن البسيط بشكل دائم حتي لا يقع فريسة لجشع التجار.