وزير التربية والتعليم :  تقديم حلول لمشكلات المدارس بما يتناسب مع طبيعة كل إدارة تعليمية

عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، اجتماعًا مع مديرى مديريات التربية والتعليم ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المدارس بمديريات القاهرة والجيزة والشرقية؛ استكمالًا للقاء الذي تم الأسبوع الماضي، وذلك لمناقشة أهم المقترحات والحلول التي تم تقديمها من المديريات الثلاثة لمواجهة تحدي الكثافات الطلابية والعجز في المعلمين قبل بداية العام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالحاضرين، مؤكدًا أن الوزارة تبذل جهودا مكثفة فى الوقت الحالى لوضع حلول عاجلة لأهم المشكلات والتحديات التي تواجه المنظومة التعليمية، والتى لن يتم حلها إلا بالتعاون مع جميع العاملين بالمنظومة.

وشهد اللقاء نقاشا حول المقترحات والحلول المقدمة من المديريات التعليمية بمحافظات القاهرة والشرقية والجيزة، كما تم استعراض العديد من الأفكار والتي من شأنها التغلب على التحديات المستهدف مواجهتها بما يتناسب مع طبيعة كل إدارة تعليمية.