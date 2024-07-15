إصابة أحمد عبدالقادر بجزع فى الرباط الخارجى للركبة

أدى لاعب فريق النادى الأهلى، أحمد عبد القادر، جلسة علاج طبيعى وتأهيل فى الجيم على هامش المران الجماعى الذى أجراه الفريق الأحمر اليوم “الإثنين”.

ويذكر أن فريق النادى الأهلى سيواجه نظيره فريق مودرن سبورت فى تمام الساعة التاسعة من مساء غدٍ “الثلاثاء”، على ملعب استاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة من الدورى المصرى الممتاز “دورىNile”.

وقال طبيب فريق النادى الأهلى الدكتور أحمد جاب الله، أن اللاعب أحمد عبد القادر تعرض لإصابة بجزع فى الرباط الخارجى للركبة، وذلك أثناء مشاركته فى آخر تدريبات الفريق أمس الأول “السبت”.

وأشار الدكتور أحمد جاب الله إلى أن عبد القادر خضع لفحص طبى وأشعة رنين على الركبة، للوقوف على حجم الإصابة والبرنامج التأهيلى للاعب.