” نقيب البيطريين” يجتمع بالاطباء المعينين على الصناديق الخاصة لبحث مشاكلهم ..غدا

أعلنت النقابة العامة للاطباء البيطريين ، برئاسة النقيب دكتور مجدى حسن، عن عقد إجتماع مع الاطباء المعينين على الصناديق الخاصة ، غد الاربعاء الموافق 17 من يوليو الجارى، لاستعراض مشكلاتهم ومناقشتها لاقتراح حلول لها، وذلك بدار الحكمة فى تمام الواحدى ظهرا .

وكان قد طالب نقيب البيطريين، دكتور مجدى حسن، فى وقت سابق من الدولة اعادة النظر الى الاطباء البيطرين المعينين على الصناديق الخاصة وضرورة وضعهم ضمن خطة الدولة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، مطالبا بتحسين بيئة العمل ، وضرورة اجراء بعض التعديلات على التشريعات التى تتحكم فى القطاع ، مشيرا الى أن الوحدات البيطرية أصبحت خالية من الاطباء ، مشددا على سرعة أعادة فتح ملف التعيينات الموقوف منذ سنوات طويلة خاصة فى ظل العجز الصارخ فى مختلف القطاعات البيطرية .

واضاف حسن، أن عدد الاطباء البيطريين المعينين فى الحكومة لا يتجاوز الـ 5 الاف طبيب، ويخرج كل عام منهم عدد على المعاش ، محذرا: ” قد لا نجد اطباء بيطريين فى الحكومة خلال الـ خمس سنوات المقبلة”.، مطالبا بتعديل قانون نقابة البيطريين ليتواكب مع المعطيات الحديثة للمهنة.