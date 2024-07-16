فى مباراة مثيرة.. الأهلى يفوز على مودرن سبورت بثنائية ويُضيق الخناق على بيراميدز

فاز فريق النادى الأهلى على نظيره فريق مودرن سبورت، بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التى أقيمت مساء اليوم «الثلاثاء»، على ملعب استاد القاهرة الدولى، والمؤجلة من الجولة الـ17 لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

سجل أرنولد إيبا الهدف الأول لصالح مودرن سبورت فى مرمى الأهلى، فى الدقيقة 26 من زمن الشوط الأول، بتسديدة أرضية على يمين محمد الشناوى، فيما أدرك الأهلى التعادل عن طريق إمام عاشور فى الدقيقة 45 من نفس الشوط، برأسية متقنة بعد كرة عرضية من محمد مجدى «أفشة».

وشهد الشوط الأول إلغاء هدفين لصالح الأهلى، واحد عن طريق محمد مجدى «أفشة» بسبب خطأ على وسام أبو على، والثانى بسبب وجود تسلل على محمد عبدالمنعم.

وأضاف بيرسي تاو الهدف الثانى فى الدقيقة 62 من عمر اللقاء، وذلك فور نزوله بديلا لطاهر محمد طاهر بصناعة أيضا من البديل رضا سليم الذي نزل بدلا من حسين الشحات.

وبهذه النتيجة يأتى فريق النادى الأهلى فى وصافة جدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 63 نقطة جمعهم من 25 مباراة، فيما يأتى فريق مودرن سبورت فى المركز الرابع من الجدول برصيد 47 نقطة جمعهم من 30 مباراة.

وبعد فوز الأهلى بنقاط المباراة الثلاث أمام نظيره فريق مودرن سبورت، ضيق الأحمر الخناق على فريق بيراميدز مُتصدر جدول الدورى الممتاز، حيث قلص المارد الأحمر الفارق بينه وبين السماوى مواصلًا تهديده له بخطف الصدارة.

ووصل رصيد النادى الأهلى للنقطة 63، وبفارق 5 نقاط فقط عن السماوى الذى يمتلك 68 نقطة، مع وجود 4 مؤجلات للبطل.