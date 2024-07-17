«البترول والثروة المعدنية»: 7.3 مليون أوقية احتياطى مصر من الذهب

قال المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنيةـ، إن مصر تمتلك احتياطيا مؤكدا من الذهب حوالى 7.3 مليون أوقية حالياً، وأنتجت العام المالي الماضى حوالى 560 ألف أوقية من الذهب وحوالي 17.5مليون طن من المعادن الأخرى ، ومخطط أن تصل إلى 800 ألف أوقية من الذهب و30 مليون طن من المعادن الأخرى خلال عام 2030، وتسعى الوزارة لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى إلى 5% بدلاً من أقل من 1% حالياً.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال منتدى مصر للتعدين EMF فى نسخته الثالثة وذلك بحضور الدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني والسفيرة مريم الكعبى سفيرة الإمارات بالقاهرة ورؤساء ومسئولي كبري شركات التعدين محلياً وعالمياً ومؤسسات التمويل الدولية والخبراء والمتخصصين.

وأكد بدوى الإمكانات الكبيرة لقطاع التعدين المصرى مشيرا إلى انطلاق بوابة مصر للتعدين، كمنصة استثمارية رقمية بنهاية العام ، كمحفز أساسى للاستثمار التعديني وسهولة الوصول إلى البيانات.