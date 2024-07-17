اليوم.. المنتخب الأوليمبى يواجه العراق وديًا استعدادا لأولمبياد باريس

يواجه منتخب مصر الأوليمبى مساء اليوم «الأربعاء»، نظيره المنتخب العراقى، فى إطار تحضيرات الفراعنة لدورة الألعاب الأولمبية بباريس، والتى تنطلق بمواجهة الدومينكان فى الرابع والعشرون من الشهر الجارى.

وتضم مجموعة الفراعنة إلى جانب الدومينيكان منتخبي أوزبكستان وإسبانيا، وحرص رئيس اتحاد الكرة المصرى جمال علام، على الاطمئنان على البعثة فى فرنسا.

وتعادل منتخب مصر الأوليمبى مع نظيره الأوكرانى، بهدف لكل منهما، فى المباراة الودية التى جمعت المنتخبين مساء «الأحد» الماضى بفرنسا، فى إطار الاستعداد لأولمبياد باريس، 2024 والتى تنطلق يوم 24 يوليو الجاري.

تقدم المنتخب الأوكرانى بهدف فى الدقيقة 12، وتعادل منتخب مصر الأوليمبى عن طريق أحمد عاطف قطة فى الدقيقة 75 من الشوط الثانى.

ومن المنتظر أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراة العراق اليوم بتشكيل مكون من: «حراسة المرمى: حمزة علاء، والدفاع: عمر فايد وحسام عبد المجيد وأحمد عيد وكريم الدبيس، والوسط: محمد الننى ومحمد شحاته وأحمد عاطف قطة، والهجوم: إبراهيم عادل وأحمد زيزو وأسامة فيصل».