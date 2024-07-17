فى لقاء الكأس.. كولر يدخر الأساسين لمواجهة بيراميدز ويستعين بالبدلاء

استقر المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر، على الاعتماد على اللاعبين البدلاء فى مباراة الألومنيوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل إراحة اللاعبين الأساسين ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مباراة بيراميدز الهامة والمصيرية فى مشوار الدفاع عن درع الدوري.

وينوى كولر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وإمام عاشور ووسام أبو على وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، فى ظل معاناة الفريق من ضغط المباريات، على أن يحتفظ بهم على الدكة للاستعانة بهم وقت الحاجة إلى جهودهم.

فيما ينوى كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مثل خالد عبد الفتاح ومحمود متولى وياسر إبراهيم وعمر كمال وكريم نيدفيد ورضا سليم ومحمود كهربا وأفشة ومحمد الضاوى كريستو واليو ديانج وبيرسى تاو.

ينتظر فريق فاركو الفائز من الاهلى والألومنيوم بعدما تخطى الفريق البرتقالى عقبة فريق الواسطى فى دور الـ«32» للبطولة بثلاثية نظيفة.

وكان الأهلى، قد حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضى، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 فى المباراة التى أقيمت فى السعودية.