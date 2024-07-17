عمر كمال جاهز لتدعيم الأهلى أمام الألومنيوم فى دور الـ32 لكأس مصر

اقترب لاعب الأهلى عمر كمال عبد الواحد، من العودة إلى قائمة فريقه فى مباراته القادمة أمام الألومنيوم يوم «الجمعة» المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، بعدما غاب عن الفريق فى آخر مباراتين أمام بيراميدز ومودرن سبورت فى «دورىNile».

وخرج عمر كمال من معسكر مباراة بيراميدز بعد شكواه من نزلة معوية حادة ونقل إلى المستشفى التى، حيث مكث بها ليلة كاملة.

وقرر الجهاز الفنى لفريق النادى الأهلى، إعفاء عمر كمال من المشاركة فى مباراة مودرن سبورت لمنحه قسط كافى من الراحة والتعافى قبل العودة للمشاركة فى المباريات.

وفاز الأهلى على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس «الثلاثاء»، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويستعد فريق النادى الأهلى لمواجهة الالومنيوم فى الثامنة من مساء يوم «الجمعة» المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ«32» لبطولة كأس مصر.