بسبب الأهداف التى استقبلتها شباكه.. رقم سلبى للشناوى مع الأهلى 

سقط حارس مرمى فريق الأهلى محمد الشناوى، فى رقم سلبى خلال المباريات الأخيرة التى شارك فيها، وذلك بسبب معدل الأهداف التى استقبلها وفشله فى التصدى للتسديدات.

وشارك محمد الشناوى أمام مودرن سبورت فى لقاء مؤجل من الجولة 17 من منافسات الدورى الممتاز، والذى انتهي بفوز المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف، حيث استقبل الشناوى 4 أهداف من 4 تسديدات فى آخر 3 مباريات مع الأهلى، أمام الداخلية وبيراميدز ومودرن سبورت.

واستقبل الشناوى هدف تقدم من خلاله فريق مودرن سبورت، وكاد أن يتسب فى خسارة الفريق أو التعادل فى ظل صعوبة المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، وجاء هدف الخصم من مجهود فردى من لاعب مودرن سبورت إيبا، الذى سدد من خارج منطقة الجزاء، ولم يتمكن حارس الأهلى من التصدى لها.