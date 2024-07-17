برلماني يطالب بسرعة تنفيذ توصيات اللجنة الخاصة لدراسة برنامج الحكومة بشأن “التموين”

أشاد النائب أحمد سعد نويصر، عضو مجلس النواب، بالتقرير النهائي الذي أعدته اللجنة الخاصة بمجلس النواب، لدراسة برنامج الحكومة، وأكد على ضرورة تنفيذ الحكومة توصيات اللجنة الخاصة بشأن دراسة برنامج الحكومة وذلك لدعم الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تنفيذ التوصيات الخاصة بشأن التموين والبطاقات التموينية وتحويل الدعم العيني إلى نقدي، وأشار إلى ضرورة حوكمة البطاقات التموينية وإتاحة استخراجها بصورة إلكترونية للمواطنين، بالإضافة إلى استكمال منظومة استخراج البطاقات وإضافة المواليد الجدد للفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن توصيات اللجنة في نظام التموين تمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية في مصر.ولفت إلى أنه يعد التحول إلى فلسفة الدعم النقدي بدلاً من الدعم العيني في التموين موضوعاً يستحق مناقشة واسعة، حيث يهدف إلى إعادة هيكلة نظام الدعم الحكومي لتحقيق توزيع الموارد بشكل أكثر كفاءة وعدالة.

يشار إلى أن اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب، انتهت من إعداد التقرير النهائي ببرنامج الحكومة تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب، لمنح الثقة للحكومة، وثمَّنت اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة برنامج الحكومة الجديدة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب ونائب رئيس اللجنة، تأكيد البرنامج على سياسات مصر الثابتة تجاه أمنها القومي وهو أمر ضروري وجوهري إزاء كل القضايا والنزاعات السياسية والعسكرية بما يضمن حماية أمن واستقرار الوطن في مواجهة التهديدات.