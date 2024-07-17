سوتشى الروسى: يحيى عطية الله يرغب فى الانضمام للأهلى

أكد المدير الرياضى لنادى سوتشى الروسى أندريه أورلوف، لاعب فريقه أن يحيى عطية الله، أكد رغبته فى الانتقال لصفوف الأهلى، فى الصيف الجارى.

وقال أندريه أورلوف في تصريحات مُتلفزة: «هناك أشخاص تواصلوا معنا بشأن انتقال يحيى عطية الله إلى الأهلى، ولكن لم يصل إلينا عرض رسمى من النادى.. قد تكون رغبته الانتقال للأهلى، ولكن الموقف لم يُحسم بعد».

وأضاف أندريه أورلوف: «يحيى عطية الله قال إن رغبته هى الانتقال لصفوف الأهلى، ولكن فيما يتعلق بالاتفاقات فلا يوجد شيء رسمى بخصوص انتقاله إلى الأهلى فى الصيف الجارى».

وتابع أورلوف: «هناك ناديان من إيران، وفريق آخر من روسيا هم من تقدموا بعروض رسمية للتعاقد مع يحيى عطية الله فى الصيف الجارى».

وأضاف أورلوف: «نحن فى مرحلة المفاوضات حاليًا، ولكن الكلمة الأخيرة ستكون لإدارة النادى الروسى.. هناك بعض الأندية حتى فى المغرب أو روسيا مهتمون بالتعاقد معه».

وأوضح أورلوف: «لدينا نية فى بيع عطية الله؟ نعم، بسبب عدم رده على اتصالاتنا، وكذلك بسبب عدد اللاعبين الأجانب فى الفريق.. ويتبقى له موسمين فى عقده مع النادى».

وأختتم أندريه أورلوف تصريحاته، قائلًا: «القيمة المالية المطلوبة لانتقال اللاعب؟ نحن لا نناقش الأرقام المالية الخاصة بالصفقة المحتملة عبر وسائل الإعلام، هذه الأمور تخص النادى واللاعب فقط».