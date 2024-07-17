الحركة الوطنية: بدء الحكومة تدريجيًا إنهاء خطة تخفيف الأحمال يؤكد جديتها في رفع الأعباء عن المواطنين

أكد الدكتور محمد مجدي، أمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الجيزة، أن بدء الحكومة تدريجيا في إنهاء خطة تخفيف الأحمال وفقا لبرنامجها الذي أعلنته أمام مجلس النواب، يثبت أن تلك الحكومة الجديدة على قدر من الجدية والالتزام خاصة أنه قبل المدة التى أعلنتها تم اتخاذ خطوات جادة فى هذا الملف، وهو ما يؤكد هناك جدية بشأن تخفيف الأعباء على المواطنين والتعامل بكل قوة وحسم تجاه المشكلات التي تؤرق المواطن المصري الذي يعلق آمالا عريضة على الحكومة الجديدة، التي جاءت في وقت صعب للغاية، في ظل أزمة ارتفاع الأسعار وانقطاعات الكهرباء المتكررة.

وقال: إن الحكومة الجديدة تستجيب لهموم الشارع المصري، خاصة بعد أن أوفت تلك الحكومة التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن وقف تخفيف الأحمال من الأسبوع الثالث لشهر يوليو، موضحا أن هذه الخطوة ستكون نواة لجسور ثقة سيتم خلقها بين الشارع المصري والحكومة، وهو ما يشير إلى أننا أمام حكومة قادرة على مراجعة أخطائها والاعتذار عن ما يصدر منها ويتسبب في أزمة بالشارع المصري.

ولفت أمين حزب الحركة الوطنية بالجيزة، إلى أن قرار وقف تخفيف الأحمال سيكون بداية لمد جسور ثقة بين المواطن والحكومة، التي يجب أن تضع المواطن ضمن أولوياتها وفي المقام الأول من أجل تحسين الخدمات المقدمة له، والوفاء بالوعود هو الذى سيحدد نجاح هذه الحكومة، بجانب تفاعلها مع المواطن البسيط والسماع لشكواه، لافتا إلى أن برنامج الحكومة تضمن العديد من المحاور بداية من الملف الاقتصادى، من خلال توطين الصناعة والنهوض بالزراعة وجلب المزيد من الاستثمارات لتكون خير داعم الاقتصاد الوطنى، والنهوض بالسياحة المصرية.

وأشار إلى أنه الخطوات المهمة التي أقدمت عليها الحكومة هو تقسيم الحكومة إلى مجموعات وزارية للمحاور المختلفة التى تدور الخطة حولها ، كما تعقد كل مجموعة وزارية اجتماعاتها أسبوعيا بحضور كل أعضائها من الوزراء والخبراء لمناقشة كل ملفاتها، واتخاذ القرارات القادرة على سرعة الإنجاز، القادرة على حل المشاكل وإزالة العقبات والعراقيل، لافتا إلى أن الحكومة تهتم بملفات الحماية الاجتماعية والرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بصورة كبيرة من أجل تحقيق رضا المواطن المصري خلال الفترة الراهنة.