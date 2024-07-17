مارسيل كولر: لا أحد يتعرض لضغط مباريات مثلنا فى مصر

بعد أن حقق فريق النادى الأهلى الفوز على مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة من الدورى الممتاز، أكد المدير الفنى للأحمر، السويسرى مارسيل كولر، فى تصريحات خلال المؤتمر الصحفى عقب المباراة، على صعوبة ضغط المباريات الذى يعاني منه الفريق، مشددًا على أهمية الفوز على مودرن سبورت فى مشوار الدفاع عن لقب الدورى.

وقال مارسيل كولر: «مباراة صعبة جدا أمام منافس قوى وصعب، واجهنا مشكلات فى الدخول للمباراة واستقبلنا هدفًا خلال ذلك الوقت، ولكن اللاعبين تمكنوا من التسجيل قبل نهاية الشوط الأول وذلك مهم جدًا».

وأضاف مارسيل كولر: «الشوط الثانى كنا أفضل وتمكنا من تحقيق الفوز، وسعيد أن التغييرين ساهموا فى تحقيق هدف الفوز وسعيد من أجل بيرسى تاو لأنه سجل هدفًا بالرأس بعدما أضاع فرص عديدة بالرأس، كما أنه عائد من الإصابة وتمكن من التسجيل».

وتابع كولر: «فى النهاية فوز مهم للغاية وخطوة جديدة نحو هدفنا بالتتويج، وسنبدأ الاستعداد لمباراة الألومنيوم فى بطولة الكأس ثم بيراميدز فى الدورى الممتاز».

وأوضح: « والبتالي هناك جهد كبير خاصة مع ضغط المباريات، وشعرت أن هذا التوقيت هو المناسب للتغيير وبالفعل كان التوقيت مناسبًا وسجل البدلاء هدف الفوز».

وأختتم مارسيل كولر تصريحاته، قائلًا: «تغيير الجناحين هو قرار بدنى فنى لأن الأجنحة تبذل مجهودَا كبيرًا سواء فى الهجوم أو الدفاع، ولعبنا 20 مباراة فى شهرين، وهذا ضغط لا يتعرض له أحد سوانا، الفرق الأخرى تلعب مباراة واحدة كل أسبوع ونحن نلعب تقريبا 3 مباريات، واللاعبين يعانون من جهد بدنى وذهنى ولكننا نعمل على مواجهة هذا الأمر».