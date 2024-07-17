الحرية المصري يطالب الحكومة الجديدة سرعة تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية ومخرجات الحوار الوطنى

أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة د. ممدوح محمد محمود، أن اللجنة البرلمانية المشكلة لمناقشة برنامج الحكومة قدمت توصيات تضمنت أفكارا ورؤى ومقترحات ايجابية فى جميع المجالات، حول أولويات المرحلة الراهنة؛ وتدعم رؤية الحكومة الجديدة، لتحقيق تطلعات المواطنين فى الارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين مستوى المعيشة، فضلا عن بناء الثقة بين الحكومة والبرلمان والمواطنين؛ وتعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب على أداء الحكومة.

وقال رئيس حزب الحرية المصرى؛ أن اللجنة البرلمانية حرصت فى توصياتها على الزام الحكومة بوضع جدول زمنى لتنفيذ رؤيتها وتعهداتها؛ ووضع حلول عملية لضبط الأسواق وأزمة ارتفاع الأسعار؛ واتخاذ خطوات علمية وجادة لانهاء تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء؛ وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية؛ والنهوض بقطاع الصناعة باعتباره يمثل قاطرة التنمية؛ والحل الأمثل لتوفير العملة الاجنبية.

وأضاف: أن اللجنة البرلمانية ركزت فى توصياتها على التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة؛ والتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء؛ فضلا عن ضرورة العمل للحفاظ على الأمن القومى؛ والأمن المائى؛ وحماية الحقوق المائية المصرية المشروعة؛ التى أقرها القانون الدولى والاتفاقيات الدولية.

وشدد على ضرورة التزام الحكومة الجديدة بتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية؛ ومخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطنى؛ لتحقيق تطلعات المواطنين فى تحسين مستوى المعيشة.

مطالبًا البرلمان بضرورة مراقبة أداء الحكومة بشكل مستمر؛ وأن تلتزم الحكومة بتقديم بيان تحت قبة مجلس النواب؛ كل ثلاثة أشهر؛ لعرض ما تم انجازه لتفعيل مبدأ الرقابة البرلمانية والشفافية أمام الرأى العام.