رسميا.. لوكا مودريتش يُجدد عقده مع ريال مدريد

أعلن نادى ريال مدريد عن تجديد عقد لاعبه الكرواتى المخضرم لوكا مودريتش.

وأكد ريال مدريد، فى بيان رسمى اليوم «الأربعاء»، تجديد عقد مودريتش لموسم واحد، لينتهى فى صيف 2025، وبهذا يستمر لوكا مودريتش مع الفريق الملكى حتى يبلغ عامه الـ39.

الجدير بالذكر أن الريال يتبع سياسة ثابتة مع اللاعبين الذين تتخطى أعمارهم 30 عاما، وهى التمديد لهم لموسم واحد، مع استمرار التجديد حال الحاجة.

وكان المخضرم لوكا مودريتش، قد انضم إلى صفوف فريق ريال مدريد فى صيف 2012، قادما من نادى توتنهام الإنجليزى مقابل 35 مليون يورو، وبهذا سيكون الموسم المقبل هو الـ13 له مع الفريق الملكى.

كما شارك النجم الكرواتي لوكا مودريتش، فى 46 مباراة مع ريال مدريد فى الموسم الماضى، وسجل خلالها هدفين وقدّم 8 تمريرات حاسمة، وإجمالا، فقد شارك لوكا مودريتش مع ريال مدريد فى 534 مباراة، سجل خلالها 39 هدفًا وصنع 86 هدفًا.