تعرف على حقيقة إيقاف القيد فى الأهلى بسبب عبد الله السعيد

أكد المستشار القانونى للنادى الأهل مهاب عثمان، أنه لا صحة لما تردد خلال الساعات الماضية عن تلقى النادى تهديدًا بمنعه من القيد أو خصم من نقاطه، بسبب قضية عبد الله السعيد لاعب الفريق الأحمر السابق والزمالك الحالى.

قال عثمان في تصريحات إعلامية: «ما يتردد من أن الأهلى معرض للإيقاف بسبب قضية عبد الله السعيد، هى أنباء غير صحيحة، وحقيقة الأمر، أنه وصل للنادى خطابا من المحكمة الرياضية الدولية- كاس- بشأن سداد الرسوم القضائية لدعوى اللاعب عبد الله السعيد، والخطاب يطالب الأهلى بسداد مستحقات التحكيم الرياضى لا غير».

وشدد المستشار القانونى للأهلى عل أن النادى سيمتثل ويسدد قيمة الرسوم القضائية والبالغة 24 ألف فرنك سويسرى، أى قرابة مليون و300 ألف جنيه مصرى».

وكان هانى زهران، محامى اللاعب عبد الله السعيد، قد أكد أن المحكمة الرياضية الدولية «كاس» أصدرت حكما نهائيا بإلزام النادى الأهلى بدفع ما يعادل 3 ملايين و500 ألف جنيه لصالح اللاعب.

وأضاف محامى عبد الله السعيد في بيان صحفي أنه يجب على الأهلى الدفع خلال 30 يوما وإلا سيعاقب بإيقاف القيد أو خصم نقاط من رصيده.