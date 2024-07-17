محافظ القليوبية يبحث إمكانية التوسع فى إقامة محطات غاز طبيعى جديدة

عقد ايمن عطيه محافظ القليوبية اجتماع مع عبد الفتاح فرحات رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك لبحث امكانية التوسع فى اقامة محطات تعمل بالغاز الطبيعى حيث تم التنسيق على تسليم قطعة ارض بجوار مستشفي الناس بحي غرب شبرا الخيمة لاقامة محطة تعمل بالغاز الطبيعى وذلك فى ضوء بروتوكول التعاون المُشترك مع شركة غازتك لإنشاء محطات مُتكاملة جديدة لتموين وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والوقود السائل والخدمات المصاحبة لها علاوة على بحث إنشاء محطات تموين للغاز الطبيعي في باقي مُدن وأحياء المحافظة وعلى الطرق السريعة.

وأعرب “محافظ القليوبية” عن سعادته بالتعاون المُشترك مع شركة غازتك، مُضيفاً أن هذا الإتفاق يأتي فى إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في إستخدامات الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بديلاً للبنزين والسولار، والذي يسهُم في تنفيذ خطط الدولة للحفاظ على البيئة وكذلك ترشيد الطاقة وتحقيق الإستفادة الإقتصادية المُثلىٰ من الثروات الطبيعية لمصر، وتوفير العملة الأجنبية نتيجة لتقليل إستيراد منتجات الوقود السائل، بالإضافة إلى سعره المنخفض الذي يتناسب مع إمكانات المواطن البسيط.

وياتي ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالبدء في تنفيذ المشروع القومي للتوسع في إنشاء وتشغيل محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لتغطية كافة محافظات الجمهورية وذلك تماشياً مع المبادرة الخاصة بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي وفى إطار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية،

ومن جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة غازتك، أن التعاون المثمر مع محافظة القليوبية في هذا الخصوص سوف يُتيح توفير تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي داخل المحافظة، فضلاً عن تعزيز جهود الحفاظ على البيئة داخل المحافظة.