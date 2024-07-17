الزمالك يجهز الونش لمواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقى

يستهدف الجهاز الطبى لفريق نادى الزمالك، تجهيز مدافع الفريق محمود حمدى «الونش»، لخوض مواجهة الأهلى، فى السوبر الأفريقى المقرر لها 27 سبتمبر المقبل بالسعودية.

وبحسب ما نشرته تقارير إعلامية، فإن الجهاز الطبى فى الزمالك، يكثف جهوده من أجل لحاق محمود حمدى «الونش»، بمواجهة الأهلى، 27 سبتمبر المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن مدافع الفريق محمود حمدى «الونش»، اقترب من إنهاء المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى من الإصابة بقطع فى الرباط الصليبى، التى تعرض لها فى فبراير الماضى.

وأكدت التقارير، أن مدرب نادى الزمالك، البرتغالى جوزيه جوميز، يتواصل بشكل مستمر مع محمود حمدى «الونش»، من أجل الاطمئنان على البرنامج التأهيلى الذى يؤديه المدافع فى الفترة الحالية.

وأوصى البرتغالي جوزيه جوميز، محمود الونش، بعدم التعجل فى إنهاء برنامجه التأهيلى المخصص له من قبل الجهاز الطبى، من أجل عدم حدوث أى انتكاسة له فى ظل صعوبة الإصابة التى تعرض لها على مستوى الرباط الصليبى.