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رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يصدر عددا من القرارات والتكليفات الجديدة

كتب رضا النصيرى
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أصدر الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية ، عددا من القرارات والتكليفات الجديدة، شملت تكليف الدكتور حسين محمود المغربي الأستاذ المتفرغ بكلية الطب البيطري جامعة بنها نائبا لرئيس جامعة بنها الأهلية للشؤون الأكاديمية اعتبارا من 1/8/2024 حتى 31/7/2025 ، وتكليف الدكتور كريم محمد الدش الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها نائبا لرئيس جامعة بنها الأهلية للعلاقات الدولية اعتبارا من 1/8/2024 حتى 31/7/2025 ، وتكليف الدكتور محمود عبدالسلام شكل الأستاذ المتفرغ بكلية طب الفم والأسنان جامعة طنطا نائبا لرئيس جامعة بنها الأهلية للتوظيف والخريجين والإبتكار اعتبارا من 1/8/2024 حتى 31/7/2025 .

كما شملت القرارات تكليف الدكتور أيمن سمير فريد الأستاذ بكلية الطب البيطري جامعة بنها مديرا للبرامج بكلية الطب البيطري بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2024 حتى 31/7/2025 ، وتكليف الدكتور شريف حسين أبو السعادات الأستاذ المساعد بكلية الفنون التطبيقية جامعة بنها مديرا للبرامج بكلية الفنون البصرية والتصميم بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2024 حتى 31/7/2025 ، وتكليف الدكتور شادى يحيى المشد الأستاذ المساعد بكلية الهندسة بشبرا جامعة بنها مديرا للبرامج بكلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2024 حتى 31/7/2025، وتكليف الدكتور محمد سراج الدين محجوب الأستاذ بكلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة مديرا للبرامج بكلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها الأهلية اعتبارا من 1/8/2024 حتى 31/7/2025.

من ناحية أخرى وجه الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية الشكر للدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية ، والدكتور وليد طلعت المشرف على برامج كلية العلاج الطبيعي بجامعة بنها الأهلية ، والدكتور أحمد طه المشرف على برامج كلية علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية على جهودهم خلال الفترة الماضية وما قدموه لخدمة العملية التعليمية والطلابية.

رضا النصيرى
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