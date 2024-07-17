قبل مونديال الأندية 2025.. رسالة «دروجبا» إلى الأندية الأفريقية

وجه نجم تشيلسى ومنتخب كوت ديفوار السابق ديدييه دروجبا، رسالة إلى الأندية الأفريقية المُشاركة فى كأس العالم للأندية بنسخته الموسعة العام المقبل 2025.

ويستعد فريق النادى الأهلى على رأس الرباعى الأفريقى المشارك، إلى جانب كل من صن داونز الجنوب أفريقى والترجى التونسى والوداد البيضاوي المغربى، للمشاركة فى النسخة القادمة من بطولة العالم للأندية التى تقام بمشاركة 32 فريقاً.

وقال ديدييه دروجبا، فى حوار قصير عبر حساب الاتحاد الدولى لكرة القدم الـ«فيفا» عبر منصة «إكس»: «أعتقد أن مونديال الأندية 2025 سيكون فرصة كبيرة للأندية الأفريقية، لأن تثبت ذاتها أمام العالم وتقدم نفسها بشكل جيد».

وتابع اللاعب المتوج بدورى أبطال أوروبا مع تشيلسى الإنجليزى: «تخيل كيف سيكون الأمر بالنسبة للاعبين!.. تخيل أن تكون بطلاً للعالم، وسواء فى كوت ديفوار هنا أو فى أى مكان فى أفريقيا الأمر سيكون رائعا أن تكون بطلاً للعالم، وتغلب على أندية كبرى مثل تشيلسى وريال مدريد وبرشلونة وغيرها».