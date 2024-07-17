برلماني: الحكومة تسابق الزمن للقضاء على كثافة الفصول.. وإنشاء هيئة الأبنية 127 ألف فصل إنجاز غير مسبوق

قال النائب محمود البرعي عضو مجلس النواب: إن اجتماع الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم مع اللواء يسري سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية لبحث القضاء علي كثافة الفصول يعكس حرص الحكومة الجديدة علي تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتطوير التعليم.

وأشاد النائب بحرص الوزير علي الاستماع لكافة الآراء لوضع الحلول والخطط المستقبلية للكثافات الطلابية العالية والتي تختلف من إدارة تعليمية لأخرى داخل المحافظة وهو ما يؤكد أن الوزارة تسابق الزمن للقضاء علي تلك الظاهرة لافتاً إلي أن رئيس هيئة الأبنية التعليمية قيادة وطنية لديها قدرة كبيرة علي الانجاز والمساهمة في تحقيق انجاز ملموس علي الأرض.

وأكد “البرعي” على أن الهيئة العامة للأبنية التعليمية نجحت بفضل توجيهات القيادة السياسية وجهود اللواء يسري الديب رئيس الهيئة، تمك فى مجال في مضاعفة عدد الفصول الدراسية لمواجهة الزيادة السكانية العالية وتمكنت من إنشاء 127 ألف و450 فصلا دراسيا خلال 10 سنوات لمواجهة الكثافة.

وثمن النائب محمود البرعي المتابعة المتواصلة من القيادة السياسية، لتطوير والتوسع في المباني الدراسية بمختلف أنحاء الجمهورية لتواكب الزيادة السنوية في عدد الطلاب والتي تبلغ حاليا ما يزيد عن 25 مليون و500 ألف طالب،.

وأشار إلى أن هيئة الأبنية تبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق محاور خطتها الاستراتيجية 2024 / 2029، والتي تستهدف بشكل أساسي تقديم تعليم عالي الجودة دون تمييز، جهودا متوازية بالتعاون مع كافة الجهات والهيئات ذات الصلة للارتقاء بالمنظومة من كافة الجوانب وتخطي التحديات المزمنة التي حالت على مدار عقود دون تطوير المنظومة ومواكبة التطورات العالمية في هذا القطاع الاستراتيجي.