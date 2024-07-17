سارينا ويجمان مُرشحة وآخرون لخلافة ساوثجيت فى تدريب منتخب إنجلترا

ذكرت بعض التقارير الإعلامية، أن اسم المديرة الفنية لمنتخب إنجلترا للسيدات، الهولندية سارينا ويجمان، قد تردد بقوة حول إمكانية خلافة جاريث ساوثجيت وتدريب منتخب إنجلترا للرجال.

ويبحث منتخب إنجلترا لكرة القدم عن مدير فنى جديد لخلافة جاريث ساوثجيت، خلال الفترة المقبلة، بعدما أعلن رحيله عن منصبه، أمس «الثلاثاء»، بعد الهزيمة أمام إسبانيا فى نهائى كأس أمم أوروبا «يورو 2024» وضياع اللقب للمرة الثانية على التوالى.

وذكرت شبكة «TalkSPORT» أن «المديرة الفنية لمنتخب إنجلترا للسيدات، سارينا ويجمان، تعتبر من بين المرشحين لتولى مسؤولية تدريب منتخب إنجلترا، إذا ما أراد الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم البحث عن مدرب لديه سجل حافل فى تحقيق النجاح الدولى، ويفهم الطريقة التى يعمل بها».

وكشفت سارينا ويجمان عن موقفها من ترشحها لإمكانية التدريب خلفا للمدرب جاريث ساوثجيت فى الفترة المقبلة، وقالت: «حتى أكون صريحة، أعتقد أنه من غير اللائق إجراء مثل هذا الحديث.. أنا سعيدة للغاية بمنصبى الحالي فى قيادة منتخب السيدات».

وأضافت ويجمان: «إننى أشعر بالإحباط من قرار جاريث ساوثجيت بالرحيل، أنا أحبه حقا، والجميع يحبه هنا كإنسان وكمدرب.. ما قدمه مع منتخب إنجلترا كان ملهمًا للغاية، لقد قام بمهمته بشكل جيد لفترة طويلة جدا».

وتشير تقارير صحفية بريطانية إلى أن الاتحاد الإنجليزى قد أعد قائمة مبدئية تضم أربعة أسماء لاختيار أحدهم لتدريب المنتخب خلفا لساوثجيت، وتضم القائمة كلا من جراهام بوتر، وإيدي هاو، وماوريسيو بوكيتينو، ولى كارسلى.

ولا يرتبط بوتر وبوكيتينو بعقود حالية مع أى ناد أو منتخب، ما يجعل مهمة التوقيع معهما «سهلة» نسبيا مقارنة بإيدى هاو، المدير الفنى الحالى لنيوكاسل يونايتد.

أما لى كارسلى، فيبدو متاحا أيضاً لتولى المهمة، خاصة أنه يرتبط بعقد مع الاتحاد الإنجليزى نفسه، حيث يشرف حالياً على تدريب منتخب إنجلترا تحت 21 عاما.