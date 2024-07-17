رياضة

منتخب مصر الأوليمبى يفوز على العراق وديًا استعدادًا للأولمبياد

كتب أشرف عبد السلام
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حسم منتخب مصر الأوليمبى نتيجة مباراته الودية أمام نظيره المنتخب العراقى، بهدفين مقابل هدف، ضمن مواجهات الفراعنة الودية قبل المشاركة فى أولمبياد باريس المقرر انطلاقها نهاية الشهر الجارى.

نجح إبراهيم عادل فى افتتاح التسجيل بالدقيقة الثانية من زمن اللقاء، ليضع منتخب مصر فى المقدمة مبكرًا، وعادل منتخب العراق النتيجة فى الشوط الثانى، قبل أن يعاود إبراهيم عادل التسجيل فى الدقيقة 65 من عمر اللقاء.

ليقود إبراهيم عادل منتخب مصر الأوليمبى للتفوق على العراق فى ثانى تجارب الفراعنة عقب التعادل مع أوكرانيا وديًا يوم «الأحد» الماضى.

وشهد اللقاء مشاركة محمد الننى وأحمد سيد زيزو لاعبى الفريق الأول لمنتخب مصر فى المباراة الودية، بعد أن اختار روجيه ميكالى الثنائى للتواجد مع الفريق خلال مشاركته فى الأولمبياد.

وتعد هذه المباراة الودية الثانية لمنتخب مصر الأوليمبى ضمن معسكر مدينة بوردو الفرنسية، بعد أن انتهى اللقاء الأول بالتعادل الإيجابى أمام أوكرانيا بهدف لكل فريق، وتأتى تلك المباريات فى إطار الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد باريس، ويتواجد المنتخب الأوليمبى على رأس المجموعة الثالثة، مع كل من: إسبانيا، أوزبكستان والدومينيكان.

ويفتتح منتخب مصر مواجهاته أمام الدومينيكان يوم 24 يوليو الجارى، وسيخوض المباراة الثانية ضد منتخب أوزباكستان يوم 27 من نفس الشهر، ويختتم الفراعنة مبارياتهم بمقابلة إسبانيا يوم 30 من الشهر الحالى.

أشرف عبد السلام
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