محمد هانى يعود لقيادة الجبهة اليمنى للأهلى أمام الألمونيوم فى كأس مصر

اقترب لاعب الأهلى محمد هانى، من العودة لقيادة الجبهة اليمنى لفريقه أمام الألمونيوم مساء «الجمعة» المقبل، فى دور الـ32 لبطولة كأس مر، بعدما غاب عن المشاركة مع فريقه فى المباريات الماضية.

وكان المدير الفنى للأهلى مارسيل كولر، قد اعتمد على خالد عبد الفتاح فى قيادة الجبهة اليمنى للأهلى في مباراتيه الأخيرتين أمام بيراميدز ومودرن سبورت.

واستقر مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى على الاعتماد على اللاعبين البدلاء فى مباراة الألومنيوم بدور الـ32 لبطولة كأس مصر، من أجل إراحة اللاعبين الأساسين ومنحهم فرصة لالتقاط الأنفاس قبل مباراة بيراميدز الهامة والمصيرية في مشوار الدفاع عن درع الدورى.

ويعتزم كولر إراحة عدد من اللاعبين الأساسيين مثل محمد الشناوى ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد وأكرم توفيق وإمام عاشور ووسام أبو علي وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، في ظل معاناة الفريق من ضغط المباريات، على أن يحتفظ بهم على الدكة للاستعانة بهم وقت الحاجة إلى جهودهم.

فيما ينوى كولر منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء مثل خالد عبد الفتاح ومحمود متولي وياسر إبراهيم وعمر كمال وكريم نيدفيد ورضا سليم ومحمود كهربا وأفشة ومحمد الضاوي كريستو واليو ديانج وبيرسى تاو.