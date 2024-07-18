بعد منح الحكومة الثقة.. طارق عبدالعزيز: اليوم نكتب تاريخ جديد تتكامل فيه السلطة التنفيذية والتشريعية لخدمة الوطن

ثمن النائب طارق عبدالعزيز عضو مجلس الشيوخ، المناقشات التي جرت اليوم داخل قاعة البرلمان للرد علي بيان الحكومه وانتهت بالتصويت علي منح حكومة الدكتور مصطفي مدبولي الثقة بأغلبية عدد النواب، مؤكداً بأن مصر اليوم تكتب تاريخ جديد تتكامل فيه السلطة التنفيذية والتشريعية نحو هدف واحد هو مصلحة مصر والمصريين.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ؛ أن برنامج الحكومة وما اشتمل عليه من 4 محاور يلبي طموحات المصريين شرط الالتزام بما ورد فيه من تعهدات والالتزام بتوصيات نواب البرلمان، مع التشديد علي ضرورة الوفاء بالالتزامات والمواعيد التي جاءت في برنامج الحكومة.

وتابع النائب بأن 120 مليون ينتظرون البدء في برنامج الحكومة والتأكيد على دعم المحور الاقتصادي والتنمية البشريه بما يحقق الرخاء للمصريين، مشيداً بالمرونه التي تبديها الحكومة والتعاطي مع كافة الأزمات وكافة الأحداث وسرعة الحل.

وتقدم طارق عبد العزيز بالتهنئة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي علي ثقة البرلمان في برنامج الحكومة واعتماد كخطة عمل وخارطة طريق المستقبل.