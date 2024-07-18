صوت الشعب: منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة يدفعها للعمل الجاد لتحقيق تطلعات المواطنين

قالت مروة حسين بوريص الأمين العام لحزب صوت الشعب؛ وإن موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة بأغلبية الأعضاء يضعها أمام مسئولية كبيرة؛ والعمل ليلا ونهارا من أجل تحقيق تطلعات المواطنين؛ فى تحسين مستوى المعيشة؛ والارتقاء بجودة الخدمات؛ ووضع حلول جادة لضبط الأسواق؛ و ازمة ارتفاع الأسعار؛ واتخاذ اجراءات علمية لانهاء انقطاع الكهرباء وتخفيف الأحمال.

وأضافت بوريص: أن الحكومة الجديدة عليها الالتزام بتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ و توصيات اللجان البرلمانية؛ ومخرجات المرحلة الاولى من الحوار الوطنى؛ والتى ترتكز جميعها على تحقيق الامن القومى بمفهومه الشامل؛ وأمن الطاقة والأمن المائى؛ وحصول مصر على حقوقها المشروعة من مياه نهر النيل؛ فضلا عن تحقيق الأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية؛ وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة؛ وزيادة الصادرات؛ وبناء الانسان من خلال الاهتمام بتطوير التعليم والصحة والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.

وشددت الأمين العام لحزب صوت الشعب على ضرورة استخدام مجلس النواب لأدواته الرقابية لمساءلة الحكومة على أدائها او تقصيرها؛ موضحة أن تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية ضرورة ملحة لتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة والبرلمان؛ وضمان عمل الحكومة بكفاءة وفعالية؛ وعدم حدوث تجاوزات أو تقصير فى تنفيذ السياسات العامة؛ فضلا عن تحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وأوضحت أن وضع الحكومة تحت رقابة مستمرة من جانب البرلمان يدفعها الى تحسين أدائها وتجنب ارتكاب أخطاء.

وطالبت الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ برنامجها وتعهداتها وفقا للجداول الزمنية؛ على أن تقدم الحكومة الى نواب الشعب؛ تقرير انجاز لما تم تحقيقه كل ثلاثة أشهر؛ يتضمن ما تم تنفيذه والتحديات التى واجهتهم؛ وكيفية مواجهتها؛ وخطة العمل المستقبلية.