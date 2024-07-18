برلمانية تتحفظ علي برنامج الحكومة وتصفه بـ”غير محدد المدة وآليات التنفيذ” 

أشادت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب وعضو لجنة الصحة والسكان بالبرلمان بأعمال لجنة دراسة بيان الحكومة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، وإلى أعضاء اللجنة الخاصة على الجهد المبذول خلال الأيام الماضية.

وطالبت عضو مجلس النواب خلال كلمتها بالحلسة العامة أثناء مناقشة برنامج حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بتغيير لغة الحوار من قبل الحكومة نظرًا لمرور البلاد بمرحلة دقيقة جدًا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، مشيرة إلى أنها كانت منتظرة رؤية اقتصادية من خلال استغلال موارد الدوله بعيدة تماماً عن المواطن المصري.

وأوضحت النائبة خلال كلمتها بالجلسة العامة أن بيان الحكومه خال من آليات وسياسات اقتصادية لدعم الاقتصاد المصر، كما أيضًا البرنامج دون تحديد مدة زمنية لتنفيذ ما جاء في بيان الحكومة، حيث أن برنامج الحكومة يحتوي على أفكار جيدة جدًا لكن لا يوجد لها آليات وخطط تنفيذ واضحة، مشيرة إلى أن هناك مشروع التأمين الصحي الشامل والتأخر الملحوظ فيه وأيضًا الموارد المالية وتدبيرها.

وأكدت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب أن مصر شهدت زيادة في معدلات التضخم غير مسبوقة، أدى إلى زيادة الأوضاع الاقتصادية سوءاً، موكده على أن رؤية الحكومة في بناء الإنسان المصري كانت غير واضحة من حيث آليات التنفيذ وغير محددة بتوقيت زمني خاصة في محور الحماية الاجتماعية، محور الصحة، ومحور التعليم.

وعن الجانب الاقتصادي قالت عضو مجلس النواب لم أجد في البيان بيئة استثمارية جاذبة للاقتصاد التنافسي سواء على المستوى المحلي أو الدولي، وبالتأكيد كنت منتظره رؤية لضبط الأسعار والحد من التضخم وتوفير الحياة الكريمة التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معلنة تحفظها على برنامج الحكومة لعدم استيضاح آليات التنفيذ والموارد اللازمة لتنفيذة.