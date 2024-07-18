بعد منح البرلمان الثقة للحكومة.. نائبة تطالب بالرقابة على الأسواق وحل مشكلة الأدوية

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الحكومة بعدما حازت ثقة البرلمان بحسم موقف نتائج مسابقات التعيين في العديد من القطاعات مثل التربية والتعليم، الشهر العقاري وغيرها والتي لم يتم الانتهاء منها على الرغم من إنهاء أغلب الإجراءات، مشددة على ضرورة الإعلان عن جدول زمني واضح لتعيين المقبولين وتوفير الدرجات المالية اللازمة لهم.

وأشارت تعليقًا على موافقة مجلس النواب على تقرير دراسة برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة، إلى أن البرنامج طموح ويتضمن عددا من المحاور الهامة التي تستهدف تحسين حياة المواطنين.

وشددت النائبة على الحكومة الجديدة بتكثيف العمل الميداني لرصد كافة مشكلات المواطنين على أرض الواقع وعدم الاعتماد على التقارير التي تصل إلى مكاتبهم فقط.

وأكدت على ضرورة حل أزمة نقص الأدوية حيث تشهد الأسواق اختفاء صارخ لأغلب أنواع الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل السكر والأورام وغيرها، وحتى البدائل أصبحت غير موجودة على الرغم من إعلان الحكومة أكثر من مرة تعديل الأسعار.

وطالبت بحلول عملية من وزراء المجموعة الاقتصادية لمشكلة الأسعار، والتي يتعلق جزء كبير منها بتفعيل الرقابة الجادة على الأسواق من خلال الأجهزة المعنية، مؤكدة أن الرقابة لا تتعلق بالأسعار فقط بل بجودة المنتجات المعروضة أيضاً.