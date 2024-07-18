ماكسيميليان نجل إبراهيموفيتش يوقع عقدا احترافيا مع ميلان

أعلن نادى ميلان الإيطالى اليوم “الخميس”، أن ابن المهاجم السويدى السابق زلاتان إبراهيموفيتش، وقع أول عقد احترافى له مع النادى الإيطالى.

وسيلعب المهاجم ماكسيميليان، صاحب الـ”16عاما”، مع فريق ميلان فوتورو، فريق التطوير في ميلان، بدورى الدرجة الثالثة الإيطالى هذا الموسم.

وأنهى زلاتان إبراهيموفيتش، مسيرته الكروية فى نادى ميلان من العام الماضى، وهو يعمل فى الوقت الحالى كأحد كبار مستشارى النادي الإيطالى.

وانضم ماكسيميليان إبراهيموفيتش إلى فريق ميلان تحت 17 عاما فى العام 2022.