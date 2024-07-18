إمام عاشور يحتفل بسنة أولى أهلى

تحدث لاعب النادى الأهلى إمام عاشور، عن ذكرى مرور عام على انضمامه لصفوف المارد الأحمر فى مثل هذا اليوم 18 يوليو عام 2023.

كتب إمام عاشور عبر حسابه الشخصى على موقع “انستجرام”: “مرت سنة، كنت محظوظ خلالها بالتواجد مع أفضل نادى فى افريقيا ووسط أفضل جمهور”.

وتابع لاعب فريق النادى الأهلى إمام عاشور: “حققت بطولات وأحرزت أهداف وساعدت زملائى وساعدونى على التألق”.

وأضاف إمام عاشور: “سنة أولى أهلى وعقبال كل السنين الجاية وساظل مدينًا للنادى الأهلى وجمهوره العظيم”.