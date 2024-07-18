بمشاركة شباب من الولايات المتحدة.. مؤسسة tC Egypt تنظم أكبر مؤتمر شبابي حول “الذكاء الاصطناعي”

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال مؤتمر الشباب السنوي الذي تنظمه مؤسسة tC Egypt تحت عنوان: “الشباب والذكاء الاصطناعي AI.. استخدامه.. مخاطره.. نجاحه.. وكيفية الاستفادة منه”، والذي ينعقد في مدينة وادي النطرون بالبحيرة، ويستمر المؤتمر 3 أيام من الخميس حتى السبت المقبل، ويشهد المؤتمر هذا العام حضور أكبر تجمع شبابي بمشاركة 800 شاب وفتاة تحت سن الـ20 عام، قام بتنظيمه 3 نساء من الشباب بمؤسسة tC Egypt، حيث يشارك شباب وفتيات من كل محافظات مصر، بالإضافة لحضور 22 من شباب الولايات المتحدة الأمريكية، والذين تأتي مشاركتهم في إطار التبادل الثقافي مع tC Egypt، للتعرف عن قرب بالثقافة والهوية المصرية، حيث يتخلل المؤتمر جلسات ومناقشات وفتح باب للتعارف بين المصريين والأجانب، وبجانب تبادل الثقافات يطرح المؤتمر نقاش حول كيفية التعرف والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة دون التورط في إضرار.

من جانبه قال طوني جورج: مؤسس خدمة tC Egypt ومُحاضر بالمؤتمر: إن الهدف من اللقاء هذا العام هو تدريب الشباب وتثقيفهم والحديث معهم حول قضايا المستقبل وكيفية استعدادهم وإعدادهم بصفة عامة للغد، خاصة في هذا السن (المرحلة الثانوية والجامعية) في عالم مليئ بالتحديات والتغيرات وظروف تكنولوجيا تتطور كل لحظة، ومدى تأثير الذكاء الاصطناعي على هويتنا وطبيعتنا وعادتنا وتقاليدنا، وهو ما سيتناوله المؤتمر خلال أيامه الثلاثة بالتفاصيل، بداية من تاريخ هذا العلم وبدء استخداماته وتطورها ومخاطرها، حيث يفتح المؤتمر حوار عملي مع الذكاء الاصطناعي وكيفية تجاوبه مع استفسارات الشباب، ويركز الملتقى الشبابي حول قضايا ودور الشباب بشكل عام في خدمة بلادهم بطريقة أكثر فاعلية عن طريق تقديم أدوار إيجابية ملموسة لخدمة مجتمعهم.