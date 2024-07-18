الزمالك يفوز على بروكسى بخماسية مقابل هدفين فى كأس مصر

حسم فريق نادى الزمالك تذكرة العبور إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بروكسى بخمسة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم “الخميس”، على ملعب استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32.

سجل أهداف الزمالك مهاب ياسر، يوسف أوباما، ناصر ماهر، عبد الله السعيد وناصر منسى فى الدقائق 3، 7، 8، 81، “90+5″، فيما سجل هدفى بروكسى حسام عادل من ركلة جزاء فى الدقيقة 19 وأدهم أحمد فى الدقيقة 22 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يضرب فريق نادى الزمالك موعداً مع نظيره فريق طلائع الجيش، فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر بعد تخطى الأخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ”32”.