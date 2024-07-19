“سويلم ” : دفع العمل فى مشروعات التعاون الثنائى مع جمهورية الكونغو الديمقراطية  

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى تقريرا من الدكتور عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل يستعرض نتائج أعمال اللجنة التوجيهية المشتركة لمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية في جمهورية الكونغو الديمقراطية التي عقدت بالعاصمة الكونغولية كينشاسا في الفترة ١٣ – ١٧ يوليو ٢٠٢٤ .

وصرح الدكتور سويلم أن إجتماعات اللجنة إنتهت لعدد من القرارات والتوصيات الهامة التى من شأنها دفع العمل في مختلف أنشطة مشروعات التعاون الثنائى بين البلدين ، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدولتين في مجال الموارد المائية والري ، والاتفاق على تذليل أى معوقات تواجه تنفيذ المشروعات التنموية بما يساهم في الإسراع بمعدلات التنفيذ والحصول على النتائج المرجوة .

وقد التقى اعضاء اللجنة من الجانب المصرى بإيف بازاييبا ماسودى وزيرة البيئة والتنمية المستدامة بجمهورية الكونغو الديمقراطية والتى أعربت عن شكرها وتقديرها لمصر لما تقدمه من دعم ومساندة لدولة الكونغو الديمقراطية وخاصة في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية ونقل الخبرات ، حيث نقل الدكتور عارف غريب تحيات وتقدير السيد الأستاذ الدكتور الوزير للوزيرة معرباً عن حرص وزارة الرى المصرية على تعزيز التعاون والتكامل مع نظيرتها الكونغولية لتحقيق التنمية المتكاملة لمواطني الكونغو الديمقراطية الشقيقة .

كما قام أعضاء اللجنة التوجيهية برئاسة الدكتور عارف غريب والدكتو لونجو مالوتشى بتفقد سير العمل في أعمال حفر الآبار بمحطة مياه الشرب الجوفية في منطقة كيتسيني ضمن مكون إنشاء عدد (١٢) محطة مياه شرب جوفية في نطاق العاصمة الكونغولية كينشاسا لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني جمهورية الكونغو الشقيقة ، كما قامت اللجنة بتفقد الأعمال المدنية لإحدى المحطات في منطقة “كينجابوا” والتى تشمل بئر مياه مزود بطلمبة شمسية وخزان بسعة ٣٦ متر مكعب لتخزين المياه ، بالإضافة لإنشاء غرفة التحكم وإنشاء خطوط مواسير بأطوال مختلفة تنتهي بصنابير مياه عامة لخدمة الأهالي .

كما تم أيضاً تفقد سير العمل بمركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية والذي تم انشاؤه بمنحة مصرية بدولة الكونغو الديمقراطية لتوفير البيانات والمعلومات الهيدرولوجية والمتيورولوجية بما يساهم فى إعداد التنبؤات بالامطار و بالتالى الحد من أخطار الفيضانات على المواطنين بدولة الكونغو .

وقد قامت اللجنة أيضاً بزيارة ميدانية لأحد مشروعات الطاقة الكهرومائية الصغيرة التي تعتمد على الجريان السطحي للمياه في أحد أفرع نهر الكونغو بمنطقة مبكانا لتوليد الطاقة الكهرومائية ، كما تم زيارة الموقع المقترح لإنشاء مشروع جديد لتوليد الطاقة الكهرومائية بهدف تعزيز إنتاج الكهرباء في المنطقة ، وقد أبدى الجانب المصرى استعداد مصر لبحث سبل تمويل مثل تلك المشروعات لخدمة المواطنين بالكونغو فى الحصول على الطاقة الكهربائية .