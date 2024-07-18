المؤتمر: حكومة مصطفى مدبولى في مهمة جديدة للتخفيف عن كاهل المواطنين 

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تكليف جديد، يضع على عاتقها مسؤولية كبيرة ينتظر الجميع من خلالها التطوير وحل المشكلات الكامنة فى جميع القطاعات الحكومية وعلى رأسها المشكلات الاقتصادية.

وأضاف: أن هناك مسئولية كبيرة ملقاة على عاتق الوزراء الجدد، خاصة المعنيين بالمجموعة الإقتصادية والخدمية وفي مقدمتها التموين والصحة والتعليم والإسكان، مؤكدا أن الشعب المصرى يتمنى التوفيق والسداد للحكومة الجديدة وتحقيق ما كلفت به من مهام وما تقدمت به من طموحات ثرية نتمنى تحقيقها.

وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن البرنامج يستهدف ضبط الأسعار والحد من التضخم، وبناء اقتصاد مرن قادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة، وذلك من خلال مقومات محددة، إضافة للاهتمام بالمواطن طالب الخدمة وخاصة فى الوزارات الخدمية، لتركيز على بناء الإنسان المصرى، وتوطين الصناعة، إعادة النظر فى المصانع المغلقة والمهملة، والعمل على عودتها للتشغيل حرصًا وتوفيرًا للعملة الصعبة.

وشدد على ضرورة العمل على توفير فرص عمل للشباب، وعودة للدورة الزراعية، حفاظا على زراعاتنا المهمة منذ قديم الزمان، ووضع جدول زمني لتنفيذ المحاور المنصوص عليها في البرنامج.