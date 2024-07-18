النائب أحمد عثمان: البرلمان منح الثقة للحكومة لانحياز برنامجها للمواطن أولًا

قال المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة الجديدة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، ومنحها ثقته لأن برنامجها طموح وواقعي ويراعي التحديات التي تواجهها الدولة.

وأضاف عثمان، أن برنامج الحكومة الجديدة ينحاز للمواطن المصري في المقام الأول ويتسق مع تكليفات وتوجيهات القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي بتلبية احتياجات وطموحات الشعب المصري العظيم، لافتاً إلى أن مجلس النواب والحكومة يعملان من أجل رضا المواطن وتحقيق مطالبه.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الفترة القادمة تتطلب تضافر كافة الجهود والتعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وعبور مصر من هذه المرحلة التي تشهد تحديات دولية واضطرابات وأزمات إقليمية وتوترات في المنطقة، كما تتطلب تلك المرحلة استمرار حالة الاصطفاف الوطني من كافة فئات وطوائف الشعب المصري خلف القيادة السياسية لمواجهة التحديات الخاصة بحماية الأمن القومي المصري.

ولفت عثمان إلى أن الحكومة الجديدة مطالبة بتنفيذ توصيات مجلس النواب التي وردت في تقرير اللجنة الخاصة للرد على برنامج الحكومة والتي اعتمدها المجلس ووافق عليها، داعيا الحكومة إلى تقديم تقرير ربع سنوي إلى مجلس النواب عن مؤشرات تنفيذ البرنامج وأهدافه.