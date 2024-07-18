مستقبل وطن للحكومة الجديدة بعد منحها الثقة: ننتظر منكم العمل على الأرض

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الحكومة الجديدة التى حصلت على ثقة مجلس النواب أمامها مهام جديدة وتحديات كبيرة وتكليف وليس تشريف.

وتابع أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن: “الوزراء الجدد فى مهمة جديدة لتلبية احتياجات المواطنين والاحساس بنبض الشارع المصري، وحفظ الأمن القومي في ظل ما يُحاط بالوطن من تحديات وأزمات خارجية وداخلية، مؤكدا أن ما دار من مناقشات مشتركة بين الوزراء والنواب بلجنة دراسة البرنامج، حمل في طياته بشائر أمل ورؤى وتوصيات نحو إنجازات جديدة وهو ما ينتظره المواطن خلال المرحلة المقبلة”.

وأضاف عبد اللطيف، أن برنامج الحكومة الجديدة تضمن توصيات ومخرجات الحوار الوطني ووضعها على رأس أولويات مهمة الحكومة الجديدة، لضمان الإصلاح الشامل سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في جميع الملفات والمجالات التي تشمل الصحة والتعليم والاقتصاد.

وشدد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، على أهمية ضبط الأسواق والأسعار وتوفير احتياجات المواطنين وتوفير النقد الأجنبي وتعزيز الاستثمار وتحفيز وجذب المستثمرين وتوطين الصناعة والاهتمام بالتصنيع الزراعي، وتنفيذ نهضة تنموية في إطار مفهوم الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.