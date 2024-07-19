عضو بالشيوخ: منح مجلس النواب الثقة للحكومة يضع عليها مسئوليات كبيرة في إنجاز برنامجها الطموح

أكد النائب مصطفي الكحيلي عضو مجلس الشيوخ أن موافقة مجلس النواب على برنامج الحكومة الجديدة ومنحها الثقة باغلبية أعضائها، يضع أمام الحكومة مسئوليات كبيرة في تنفيذ ما جاء في برنامجها وإنجاز المهام الموكلة إليها.

وتابع “الكحيلي” قائلاً: إن الحكومة الجديدة هي حكومة تحديات، والبرنامج الذي وافق عليه البرلمان برنامج طموح يتعامل مع التحديات بشكل واقعي، بل وهناك سياسات جديدة من أجل تحقيق وتلبية متطلبات المواطنين في تحسين مستوي المعيشة.

وشدد عضو الشيوخ على أن الملف الأقتصادي هو في أولويات الحكومة وأحد اهم التحديات، وذلك من أجل أن يشعر المواطن بتحسن ملموس في معيشته، وتابع: أن جذب الاستثمارات الخارجية والمحلية ضرورة لتحسين مناخ الأستثمار وتشجيع القطاع الخاص ومواجهة التضخم وارتفاع الأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق وتوفير فرص عمل.

وأضاف ” الكحيلي” أن الحكومة الجديدة عليها الالتزام بتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ وتوصيات اللجان البرلمانية؛ ومخرجات المرحلة الاولى من الحوار الوطنى؛ والتى ترتكز جميعها على تحقيق الامن القومى بمفهومه الشامل؛ وأمن الطاقة والأمن المائى؛ وحصول مصر على حقوقها المشروعة من مياه نهر النيل؛ فضلا عن تحقيق الأمن الغذائى من السلع الاستراتيجية؛ وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة؛ وزيادة الصادرات؛ وبناء الانسان من خلال الاهتمام بتطوير التعليم والصحة والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية.

مشددًا أن الحكومة لديها أولويات جديدة وهامة تتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة وكان ذلك واضح بتعيين نائبين لرئيس مجلس الوزراء، الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة و نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، مشيراً أن الصناعة ستشهد مرحلة جديدة من العمل من خلال توطين الصناعة وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين مشيدة بتصريحات الفريق كامل الوزير من الاهتمام بملف المصانع المتعثرة وتوطين الصناعة.