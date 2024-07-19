“الإسكان “: بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع دولة ليبيا الشقيقة

زار الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على رأس وفد مصري، مقر جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الليبي، في إطار زيارة العمل الحالية بدولة ليبيا الشقيقة، لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، حيث استقبله محمود بشير عجاج، رئيس جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الليبي، ومحمد الشريف، وكيل وزارة الإسكان والتعمير لشئون التخطيط والتطوير الليبي، وذلك بحضور سيف الإسلام عقوب، وأحمد الدب، مسئولي الجهاز.

وخلال الزيارة، تم مناقشة موقف خدمات الصرف الصحي الحالي في ليبيا، واستعراض التحديات التي تواجه قطاع الصرف الصحي الليبي، والتي تتعلق بمحطات معالجة الصرف الصحي القائمة التي تحتاج إلى أعمال إحلال وتجديد ورفع كفاءة، وإنشاء محطات معالجة جديدة، وتدريب الكوادر الفنية المطلوبة لكافة الدرجات الوظيفية.

وناقش نائب وزير الإسكان، مع الحضور، كيفية مساهمة الجانب المصري ممثلاً في وزارة الإسكان والتعاون مع الجانب الليبي لتكرار التجربة المصرية بقطاع المرافق بمصر، في قطاع مرافق الصرف الصحي بليبيا، حيث أكد الدكتور سيد إسماعيل، اهتمامه بالتعاون بين البلدين مع ضرورة وضع مقترحات للتعاون للمناقشة، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لها.

وأثنى مسئولو الجانب الليبي على الطفرة الكبيرة في قطاع الصرف الصحي في مصر، موضحين أهم احتياجات جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، وهو عملية تدريب الكوادر والقيادات بغرض تحسين مستوى إدارة المشروعات، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات.

واستعرض الدكتور سيد إسماعيل، خبرة قطاع المرافق بالوزارة في مجال تدريب العاملين والقيادات وإعداد القادة في مختلف التخصصات، كما اتفق الحضور على ضرورة تكوين فريق عمل من الطرفين والبدء الفوري في الإعداد الجيد لتدريب القيادات، ووضع جدول زمني للتنفيذ على أن يتم تدريب العمالة الفنية بعد ذلك.

كما ناقش الحضور فكرة تكرار التجربة المصرية في إنشاء جهاز لتنظيم مرافق مياه الشرب والصرف الصحي في ليبيا أسوة بالجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك في مصر.

واستعرض نائب وزير الإسكان بمصر، ومسئولو جهاز مشروعات الإسكان والمرافق الليبي، ترتيبات ورشة عمل البرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي المقرر عقده في طرابلس، حيث أكد الحضور على أهمية انعقاد الورشة لتعزيز مستوى التعاون وتبادل الخبرات بين الوزارتين فيما يخص مشروعات الإسكان والمرافق.

وعرض ممثلو جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق الليبي، الأهداف التفصيلية لإقامة ورشة العمل بحضور العديد من شركات المقاولات والاستشاريين والمتخصصين في تصميم وإدارة ومتابعة وتنفيذ مشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.

وعرض مسئولو الجهاز، تحدى تأهيل حوالي 60 محطة معالجة للصرف الصحي ورفع كفاءتها، كما ناقش الحضور آليات تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ الاعمال المطلوبة.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور سيد إسماعيل، جاهزية شركات المقاولات المصرية المتخصصة والمكاتب الاستشارية المصرية والخبراء المصريين، للمشاركة في إعداد كافة الدراسات الفنية المطلوبة وتحديد الأعمال المطلوبة، وتنفيذ تلك الأعمال مع إمكانية تشغيلها وصيانتها.

وعقب الاجتماع، قام نائب وزير الإسكان بمصر، ومسئولو الإسكان في ليبيا، بزيارة ميدانية إلى محطة الصرف الصحّي الهضبة طرابلس، والتي تعد إحدى محطات معالجة الصرف الصحي ضمن البرنامج الوطني للمياه والصرف الصحي بليبيا، والتي من المخطط التعاقد على تطويرها ورفع كفاءتها وإعادة تأهيلها.

وتفقد الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه، مكونات المحطة تمهيداً لدراسة الحالة الفنية لها تفصيلا ًمن قبل المختصين لتحديد الأعمال المطلوبة للإحلال والتجديد.

وأكد الحضور على أهمية الحفاظ على تلك الاستثمارات ورفع قدرات العاملين، واستمرار التنسيق للوقوف على خارطة طريق محددة تهدف إلى التعاون بين الجانبين المصري والليبي في مختلف المجالات، وأهمية تبادل الخبرات والاطلاع على التقنيات المستخدمة حديثاً للتنقية والمعالجة، ومجال إعداد القادة وتطوير أداء العاملين.