فرغل يرفض برنامج الحكومة ويصفها بـ”العمياء” لا ترى أوجاع الشعب واحتياجاته

أعلن النائب أحمد فرغل رفضه لبرنامج الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

ووصف فرغل الحكومة بـ”العمياء” لا ترى أوجاع الشعب واحتياجاته، وهي مجرد حكومة تغير لأشخاص وليست تغير سياسات، ورفض برنامجها أهدافه وسياساته تختلف عن احتياجات وأولويات الشعب المصري.

وقال عضو مجلس النواب؛ إن برنامج الحكومة الجديدة لم يختلف عن سابقه بحكومة مدبولي 2018، كله كلام كويس وعلى أرض الواقع معاناة للشعب في كافة المجالات، برنامج ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، وإنجازات علي الورق فقط والشعب يعاني.

واستكمل: برنامج الحكومة هو استكمال السياسة الخاصة بخفض الدعم عن السولار والغاز والكهرباء والخبز، وعدم وجود رؤية لحل أزمة النقص في الأدوية والمستلزمات الطبية وعجز في المعلمين يصل لـ 465 ألف معلم وكثافة في الفصول تصل لـ90 طالب ومعاش تكافل وكرامه 12 دولار للأسرة المصرية شهرياً دون زيادة!

واستكمل: أيضًا سياسة الحكومة أدت إلى إنخفاض سعر العملة المحلية بنسبة 80٪؜ مما أدي لارتفاع الأسعار بشكل رهيب ولم تضع الحكومة برنامج لكبح جماح الأسعار، وهو برنامج بنفس سياسة الحكومة السابقة والتي أدت سياساتها إلى إرتفاع الدين الخارجي ليصل 168 مليون دولار وعجز بالموازنة الاخيرة وصل لـ 1864 مليار وفائدة الدين 1606 مليار ولم تضع الحكومة في برنامجها آلية لربط المرتبات والمعاشات بارتفاع الأسعار ومعدلات التخضم.

وتابع النائب: غابت عن البرنامج رؤية للارتقاء بالمنظومة الصحية والتعليمية لأن أولويات الحكومة تختلف عن احتياجات الشعب، وتأكيد الحكومة في برنامجها على تصفية وبيع أصول وشركات الدولة وهي ممتلكات الشعب.

كما أن برنامج لم نري فيه أي آليه أو تعهد لزيادة المعاشات الخاصة بالبرماج الحمائية مثل تكافل وكرامة، ولا يوجد به رؤية واضحة لجدول زمني لحل أزمة الطاقة والكهرباء، مع غياب رؤية لحل مشكلة البطالة و توفير حقيقية للشباب وهى المشكلة الأكبر الأهم للشعب، والتى لم تضعها الحكومة فى أولويات برنامجها، مع عدم وجود وجود رؤيه او جدول زمني لاستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل وتدارك العيوب

بالمشروع.

مختتمًا: أن الحكومة نجحت في شيء واحد؛ هو تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي فرضة صندوق النقد الدولي واهم سياساته هو رفع الدعم عن الشعب المصري وبيع أصول وشركات الدولة.